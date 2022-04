Présidentielle : Jean Lassalle "demande pardon" après l'annulation des votes de sa commune au second tour

D'après les résultats du ministère de l'Intérieur, 80,15% des habitants du village inscrits sur les listes électorales avaient voté lors du second tour. Les 90 suffrages exprimés avaient donné la faveur au président réélu Emmanuel Macron, à 57,78%. Jean Lassalle, qui avait remporté plus d'un million de voix et 3,13% des suffrages lors du premier tour sous l'étiquette de son mouvement Résistons!, avait quitté ses fonctions de maire en 2017.