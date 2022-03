Présidentielle 2022 : "Mélenchon, c'est l'impasse", clame Anne Hidalgo à Toulouse

Anne Hidalgo a fait référence aux déclarations passées du candidat LFI. "On m'a dit que j'y allais fort, mais non, écoutons-le, le 20 février 2016, à la question "êtes-vous pour ce que fait Poutine en Syrie ?" répondre : 'oui. Il va régler le problème' ! Et c’était encore, hier, le 10 février 2022, déclarer : 'l’agresseur, c’est l’Otan et non la Russie'".

Anne Hidalgo en déduit que le vote Mélenchon est "le vote le moins utile au monde pour changer concrètement la vie de nos concitoyens, pour renforcer l’Europe face à tous les dérèglements du monde, pour soutenir sans réserve les peuples opprimés".

Au cours de son meeting, la candidate PS a brandi à de nombreuses reprises les valeurs incarnées par son mouvement, citant notamment Jean Jaurès à huit reprises, et se référant aux figures socialistes, Léon Blum, François Mitterrand, Jacques Delors ou Lionel Jospin. "Sans cette gauche que je représente, la France ne serait pas la France républicaine, sociale et laïque, avec ses conquêtes sociales, sociétales et démocratiques", a-t-elle conclu, citant les congés payés, l'abolition de la peine de mort, l'ISF - qu'elle veut rétablir -, les 35 heures ou encore le congé paternité.