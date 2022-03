Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon, spécialiste des sprints finals

La dynamique du candidat est bonne, et Jean-Luc Mélenchon fait une campagne sérieuse sur le fond et la forme (finis les excès et les outrances des dernières années). Mais sera-ce suffisant ? En 2017, malgré une bonne fin de campagne, il était arrivé en quatrième position au premier tour, derrière Emmanuel Macron (24,01%), Marine Le Pen (21,3%) et François Fillon (20,01%), avec 19,58% des voix.

Fin mars 2017, à trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était donné un peu plus haut qu'actuellement dans les sondages, aux alentours de 15%, mais toujours en position de quatrième homme et dans un mouchoir de poche avec François Fillon. Il avait continué de gagner des voix début avril, notamment après la diffusion d’un débat entre les onze candidats le 4 avril, mais tout comme ses adversaires les plus proches. Au début du mois d'avril, il avait poursuivi son ascension, oscillant entre 16 et 19%. Mi-avril, il variait entre 18 et 19% d'intentions de vote, un chiffre similaire à celui réalisé le 23 avril 2017.

Si en 2017 le candidat de la droite semblait plus fort que Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon avait moins d'adversaires à doubler à gauche (cinq aujourd'hui). Il avait également bénéficié des débats organisés entre les candidats à la télévision, un exercice à son avantage. Or il ne devrait pas y en avoir cette année, Emmanuel Macron refusant d'y participer.