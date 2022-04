Présidentielle : Joe Biden appelle Emmanuel Macron et lui adresse ses félicitations

Après une occasion manquée dimanche, Joe Biden a finalement pu parler à Emmanuel Macron à l'occasion d'un échange téléphonique, ce lundi vers 18h45. Le président américain a contacté le chef de l'État pour le féliciter après sa réélection, a indiqué l'Élysée à LCI.

"J'ai tenté de le joindre hier soir. J'ai eu son équipe, il passait un bon moment à la Tour Eiffel. Et je vais discuter avec lui aujourd'hui", avait déclaré plus tôt Joe Biden, qui n'avait pu parler dimanche au vainqueur de la présidentielle, qui célébrait sa victoire au Champ-de-Mars.

Selon l'Élysée, les deux dirigeants ont convenu de se reparler rapidement, et plus longuement. Un échange qui devrait leur permettre d'aborder plusieurs sujets, la guerre en Ukraine, mais aussi l'approfondissement de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne.

"Je me réjouis (du résultat) de l'élection en France", avait déclaré dans un premier temps Joe Biden devant des journalistes à son arrivée à Washington, après un week-end dans son fief du Delaware. "Je suis impatient de poursuivre notre étroite coopération - notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique", avait-il tweeté dimanche, qualifiant la France de "plus ancien allié et partenaire-clé pour faire face aux défis mondiaux".