"Juif de service" : le dérapage de Jadot sur Zemmour ne passe pas, il s'explique

On n'attendait pas forcément une telle formule dans la bouche d'un candidat écologiste à l'élection présidentielle. Invité de Radio J et du journaliste Frédéric Haziza, dimanche 13 février, Yannick Jadot a vivement attaqué Eric Zemmour, jugeant que ce dernier avait contribué à libérer la parole de l'extrême droite, et notamment l'antisémitisme, bien que l'ancien polémiste soit lui-même d'origine juive. Ses propos ont suscité un tollé.

Voici l'intégralité de la formule employée dimanche par l'eurodéputé écologiste : "Zemmour porte des pulsions de mort, je porte des pulsions de vie. Au fond, il reprend, il essaye de réconcilier une partie des Français avec l'Algérie française, Pétain, l'antisémitisme. Au fond, ce que le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il a réussi à le faire [...] Zemmour a une différence avec Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être la plus perverse, c'est que Zemmour est juif. C'est-à-dire qu'il fait le juif de service pour les antisémites." Et de conclure : "J'espère que les Français auront l'intelligence de ne pas plonger dans un affaissement de notre démocratie, de nos valeurs. Eric Zemmour inocule le poison de la division et de l'ennemi de l'intérieur".