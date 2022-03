Présidentielle 2022 : Julien Bayou exhorte Emmanuel Macron à "participer aux débats"

Emmanuel Macron descend dans l'arène. Du moins, en apparence. Le chef de l'État a officialisé jeudi soir sa candidature à un second mandat dans une lettre aux Français, diffusée ce vendredi matin sur les réseaux sociaux et jeudi soir dans la presse. Invité de LCI, le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, soutien du candidat écologiste Yannick Jadot, se montre critique quant au texte du président sortant. "C'est du 'en même temps' : il y a un peu de tout et un peu de rien", déclare-t-il (voir vidéo en tête de cet article).