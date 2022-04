Présidentielle : l'apprentissage à 12 ans ? Emmanuel Macron dénonce une "fake news" de l'opposition

Sauf qu'effectivement, l'abaissement de l'âge pour l'apprentissage n'est pas inscrit dans le programme du président sortant. Sur le site du candidat, concernant l'apprentissage, Emmanuel Macron exprime son souhait d'une "réforme de l'apprentissage pour le rendre plus attractif". Parallèlement, le candidat veut que les élèves soient mieux orientés, et ce, dès la 4e.

L'erreur est cependant survenue alors qu'il était interpellé par un habitant de Fourras, lors de son déplacement jeudi 31 mars dans cette ville de Charente-Maritime. Dans une vidéo, partagée sur Twitter par le compte de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, le restaurateur demandait au candidat ce qu'il comptait faire pour lui permettre de régler les problèmes qu'il rencontrait pour embaucher. Le président sortant rappelait alors sa réforme de l'allocation chômage, et sa volonté de former et de faire connaître ses métiers. "On a besoin de mieux faire connaître vos métiers. Et donc alternance, apprentissage et orientation dès la 5e pour connaître, faire connaître ces métiers", expliquait le président-candidat, provoquant l'ambiguïté.