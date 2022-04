Présidentielle 2022 : la campagne la moins chère de l'histoire pour l'Etat français ?

Pour rappel, pour les candidats présents au premier tour et d'après des chiffres valables lors de la dernière élection présidentielle, le remboursement forfaitaire des frais de campagne s’élève au maximum, pour ceux n’ayant pas recueilli plus de 5% des suffrages exprimés, à 800.423 euros. Pour ceux ayant dépassé les 5%, il est fixé à 8.004.225 euros. Et pour les candidats présents au second tour, il s’élève à 10.691.775 euros.

Pour savoir si cette campagne sera donc celle qui coûtera le moins cher à l'Etat, nous nous sommes intéressés aux élections présidentielles depuis 2002, la première à s'être déroulée après l'instauration de l'euro. Cette année-là, 7 candidats sur 16 avaient atteint le seuil des 5% des suffrages. A ces 7 candidats, l'Etat avait remboursé un peu plus de 48,2 millions d'euros. Additionnés aux sommes perçues par la totalité des candidats, ce montant atteignait 53,3 millions d'euros.