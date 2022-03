Présidentielle : la campagne par procuration d'Emmanuel Macron, un pari risqué ?

S'agit-il d'une vraie peur ou d'un moyen de continuer à mobiliser l'électorat d'Emmanuel Macron ? "C'est vrai, on risque d'avoir une baisse de la participation à l'élection présidentielle pour différentes raisons, la destruction des partis d'un côté et l'évidence que Macron va gagner de l'autre", a indiqué à l'AFP le politologue Gérard Grunberg. "Les gens sont de plus en plus utilitaristes, ils votent quand ça les intéresse, et on sait bien que plus c'est serré, plus les gens votent, donc la victoire annoncée d'Emmanuel Macron ne mobilise pas", insiste-t-il. Mais selon lui, c'est au contraire les adversaires du président sortant qui ont du souci à se faire. "Ça va bénéficier encore plus à Macron parce que l'électorat Macron est assez déterminé, surtout en cette période de guerre larvée, ce sont les autres qui pourraient se dire : on n'aime pas Macron mais il va gagner et on ne sait pas pour qui voter."