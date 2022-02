Présidentielle : Valérie Pécresse se défend de valider la théorie du "grand remplacement"

"Vous avez dit que j’avais convoqué l’idéologie du grand remplacement dans mon meeting, c’est totalement faux", a-t-elle assuré ce lundi matin sur RTL. "La phrase est 'je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement', ça veut dire que je ne me résigne pas justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite, parce que je sais qu'une autre voie est possible", a expliqué la candidate. "C'est ce que j'ai dit hier et tout le monde me fait dire le contraire", a-t-elle ajouté. "C'est une phrase que j'ai prononcée dix fois dans la primaire et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneau", a également rappelé Valérie Pécresse.

La veille, sur la scène du Zénith, elle avait déclaré : "Nous sommes à la croisée des chemins" mais il n’y a "pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement".