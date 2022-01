Présidentielle 2022 : La crainte d'une abstention record plane sur le scrutin

Comment expliquer ce désintérêt ? Pour Frédéric Dabi, directeur général Opinion du groupe Ifop, l'une des explications est le Covid-19. "Il y a une inconnue, une interrogation, c’est ce spectre du Covid qui empêche peut-être la campagne de se développer normalement et qui pourrait fabriquer une abstention sur le mode 'Cette élection a été tronquée, les vrais sujets n’ont pas été abordés à cause de la crise sanitaire donc à quoi bon voter’", a-t-il expliqué ce lundi sur LCI.

La faiblesse des candidats et de leurs programmes est aussi en cause, selon Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France. "Les projets, les propositions, ça n’accroche pas. C’est une campagne Tefal, on a le sentiment que tout glisse auprès des Français, qu’il n’y a pas d'éléments forts et structurants", a-t-il développé sur France Inter. "C’est une campagne qui ne parvient pas à intéresser les Français, ni par les personnes, ni par la densité ou l’originalité des projets. Quand on demande aux abstentionnistes pourquoi ils comptent s’abstenir, la première des raisons c'est 'J’ai l’impression d’avoir entendu la même chose depuis 20 ans'. Il n’y a pas ce moment, toujours important dans une campagne présidentielle, où on se dit 'Ca y est, celui-là ou celle-là il a compris quelque chose, il nous propose quelque chose de différent'."