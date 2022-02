Présidentielle 2022 : la gauche divisée sur la gestion de la crise ukrainienne

Plus à gauche, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel qui partagent des positions communes. Se défendant de défendre la position russe mais plaidant pour le dialogue avec Poutine, le candidat insoumis estime que la France devrait être "non alignée". "Ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'Otan", a-t-il estimé dimanche dernier sur TF1. Selon lui, "si on veut jouer un rôle, il faut être non aligné. Si on choisit d'être aligné, on ne joue plus de rôle, on est dans un des camps. Et l'intérêt de la France, ce n'est pas de transformer la Russie en adversaire". Jean-Luc Mélenchon estime que la position de Vladimir Poutine est compréhensible et a reproché "au président Macron d'avoir fait monter le ton à un moment donné en disant 'la France va défendre l'intégrité du territoire ukrainien'".