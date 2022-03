Présidentielle : les programmes des candidats sur la culture passés au crible des auteurs professionnels

La feuille de route des autres candidats peine en revanche à convaincre l'association. Classés orange, Eric Zemmour, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan présentent une poignée de mesures pour la culture, mais pas assez pour les créateurs, juge l'organisation professionnelle. Le fondateur de Reconquête! mise sur la création d'un grand ministère d'État "du Savoir et de la Transmission", et espère "faire connaître aux grand public les œuvres de notre patrimoine artistique et culturel". Il souhaite par ailleurs privatiser certaines chaînes de l'audiovisuel public, sur lequel il aimerait plus largement revaloriser la place de la culture.

À ses côtés, plusieurs petits candidats qui grimpent au maximum aux alentours de 3% des intentions de votes selon les sondages, à l'instar de Jean Lassalle. Le député pyrénéen propose de livrer une enveloppe pour soutenir la "création indépendante", créer un fonds de subventions pour des espaces culturels qui s'adressent aux publics les plus défavorisés, et revaloriser le statut et le salaire des intermittents du spectacle.