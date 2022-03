Présidentielle : la Marche pour le climat veut remettre l'écologie au cœur du débat

Aussi, Yannick Jadot n'a pas totalement baissé les bras. La semaine dernière en marge d'un rassemblement pour l'Ukraine, l'écologiste refusait de croire que toute la campagne était "écrasée" par l'actualité internationale. "On va tout faire pour que nos idées soient exposées et comprises", avait-il déclaré. "Notre projet écologiste apporte des réponses structurelles et conjoncturelles, surtout dans le moment historique que l'on vit, avec le chaos climatique, la guerre de l'énergie, toutes ces crises brutales", avait défendu le député européen, estimant qu'en se représentant Emmanuel Macron ne proposait rien de mieux qu'un "statu quo en pire. Il veut refaire du nucléaire, une agriculture encore plus productiviste, plus d'OGM et moins de paysans".