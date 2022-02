Présidentielle 2022 : la participation d'Emmanuel Macron à un débat avant le premier tour serait une première

En 2017, il y avait bien eu un débat entre tous les candidats à l’élection présidentielle avant le premier tour, mais le président sortant François Hollande ayant renoncé à briguer un second mandat, il n'était de facto pas présent autour de la table. En 2012, Nicolas Sarkozy avait refusé l'exercice. Lors de la dernière confrontation entre les participants au scrutin, le 16 avril sur France 2, le chef de l’État était représenté par sa porte-parole Nathalie Kosciuskot-Morizet. "Le débat, il a lieu pour les deux candidats que les Français auront choisi pour le deuxième tour", avait-il justifié quelques jours auparavant.

En 2007, Jacques Chirac avait déjà effectué deux mandats, il ne pouvait alors plus se présenter ; en 2002, il avait même refusé de débattre face à Jean-Marie Le Pen entre les deux tours. Ces débats collégiaux n'existaient pas avant ces deux dernières élections présidentielles. Depuis 1974 et un duel entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, ils étaient cantonnés aux deux adversaires du second tour.