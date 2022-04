Présidentielle : la polémique sur le recours au cabinet McKinsey est "justifiée", juge Anne Hidalgo

Alors que les macronistes assurent de leur côté qu'ils n'ont "rien à cacher" dans ce dossier, la candidate socialiste a aussi critiqué le mode de gestion proposé selon elle par ce type de cabinet. "Quand on vous explique que l'hôpital est une entreprise et qu'il doit répondre aux mêmes critères de rentabilité, je dis non. Ce n'est pas une entreprise, mais un endroit où on doit soigner. On évalue un service public au service qu'il rend, pas à l'argent que cela coûte", a-t-elle estimé.