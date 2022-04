Un recours aux cabinets de conseil "4 à 5 fois moins" important en France qu’à l'étranger, selon Macron : d’où vient cette comparaison ?

Ce recours à des cabinets de conseil s’est donc accru partout, mais de manière plus ou moins importante. Les ordres de grandeur évoqués par Emmanuel Macron en déplacement ne sont plus les mêmes d'une année sur l'autre. Ainsi, l’utilisation de consultants privés est toujours plus conséquente chez nos voisins, mais de l’ordre de 4 fois plus en Allemagne et de 3,5 fois plus au Royaume-Uni. Depuis, la FEACO n’a pas donné matière à comparaison et les bilans faits par chaque pays demeurent très opaques.