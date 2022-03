Après ses erreurs en géographie, Yannick Jadot se justifie sur LCI

Il était également incapable de nommer la capitale respective des deux États, Tallinn et Vilnius, et a avancé par ailleurs que la Roumanie et la Bulgarie n'étaient pas membres de l'UE, alors qu'elles le sont depuis 2007. "Bon, ben au temps pour moi", avait-il répondu face aux corrections des élèves.

Invité sur LCI, mardi dans l'émission "Quinze jours pour convaincre", Yannick Jadot, qui grimpe à 5% environ dans les intentions de vote, a admis en souriant ne pas avoir eu "lourd" au baccalauréat de géographie. "J'étais très bon en histoire, j'ai compensé, j'ai eu une bonne note", a lancé l'eurodéputé. Il a assuré "savoir parfaitement quels sont les pays membres" de l'Union Européenne et a nié ne pas avoir placé la Roumanie et la Bulgarie dans l'UE.