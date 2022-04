La victoire de Marine Le Pen, le scénario qui donne des sueurs froides à la macronie

Après avoir grimpé à 35% d'intentions de vote début mars, il plafonne désormais aux alentours de 28% selon notre dernière enquête d'opinion, tandis que Marine Le Pen grimpe à 21%. Dans le scénario d'un second tour face à la candidate du RN, le président-candidat l'emporterait certes, mais avec une courte avance : 54% des voix, ce qui signe un record historique pour l'extrême-droite dans un sondage. Une victoire de la députée du Pas-de-Calais n'est dorénavant plus à exclure selon la macronie, qui brandit de plus en plus cette menace pour remobiliser son électorat, dans une campagne éclipsée par la guerre en Ukraine mais aussi fragilisée par la polémique autour du cabinet de conseil McKinsey.

"Il y a un tandem d'extrême droite, que je combats", a lancé Emmanuel Macron jeudi, alors en campagne à Fouras, en Charente-Maritime, ciblant au passage le candidat de Reconquête, Eric Zemmour, crédité autour de 11,5% dans les sondages. "Il y a vingt ans, les médias que vous étiez disaient 'c'est terrible, front républicain'. Les forces politiques républicaines disaient 'jamais'. Il n'y a plus cette réaction-là", a-t-il attaqué, estimant que les idées des deux candidats ont été "banalisées".