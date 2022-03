Présidentielle : le candidat Macron prié de ne plus faire campagne avec son compte Twitter de président

Président-candidat, une position difficile à tenir. Déclaré candidat depuis le 3 mars, Emmanuel Macron jongle entre sa casquette de chef d'État en première ligne pour essayer de résoudre le conflit en Ukraine, et de prétendant à un nouveau mandat. Mais la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) le rappelle à l'ordre, et l'enjoint à ne plus se servir de son compte Twitter pour diffuser des éléments relatifs à la campagne présidentielle.