Emmanuel Macron veut transformer Pôle emploi en "France Travail"

"La réalité, c'est d’avoir un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l’emploi de manière beaucoup plus simple et où on met toutes les compétences autour de la table – bilans de compétences, formations, et accompagnement vers le retour au travail", a-t-il ajouté. Son but est de "gagner en efficacité et permettre d’aller vers le plein emploi".

Pour atteindre cela, il mise également sur la poursuite de la réforme de l'assurance-chômage et l'augmentation progressive de l'âge légal de départ à la retraite.