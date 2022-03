Présidentielle : pour Marine Le Pen, un "ministère de la remigration" serait "totalement antirépublicain"

À moins de trois semaines du premier tour, Marine Le Pen et Eric Zemmour rivalisent de stratégies pour se démarquer l'un de l'autre. Lundi soir, le fondateur de Reconquête! a encore durci sa ligne face à une campagne en perte d'élan, en promettant un ministère de la "remigration" s'il était élu, un concept propre aux milieux identitaires. L'ancien polémiste a avancé l'objectif de "faire repartir un million" d'étrangers "dont on ne veut plus" en cinq ans, visant en particulier "clandestins, délinquants et criminels étrangers et fichés S étrangers".