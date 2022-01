Présidentielle 2022 : le potentiel ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour déchire à nouveau la famille Le Pen

De quoi raviver les tensions tout à droite du paysage politique. "J'ai avec Marion une histoire particulière, parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment, c'est brutal, violent, difficile pour moi", a réagi ce vendredi la candidate du Rassemblement national sur CNews. "C'est une incompréhension politique."

Une incompréhension qui en rappelle d'autres, dans une famille où Marion Maréchal, plus proche des idées de son grand-père Jean-Marie Le Pen, noue plusieurs désaccords avec Marine Le Pen, qui a, elle, voulu se détacher des prises de position de son père. Une stratégie de "dédiabolisation" à l'origine de plusieurs querelles, entre trois personnalités qui ne se sont plus réunies depuis juin dernier. Avortement, mariage pour tous... Autant de sujets qui divisent Marine Le Pen et Marion Maréchal, adepte d'une ligne plus conservatrice sur les valeurs sociétales. La nièce se montre également plus libérale sur le plan économique que la tante, et plus radicale sur l'immigration.

Depuis son arrivée à la tête du Front national en 2011, devenu Rassemblement national, la finaliste de la présidentielle 2017 multiplie aussi les brouilles avec son père. Jusqu'à l'exclure définitivement de son titre de président d'honneur en 2015, après ses propos sur la Shoah. Une manière pour Marine Le Pen de tourner la page de son père... Ce qui n'avait pas plus à tout le monde. Quelques jours après cette décision, Marion Maréchal, alors candidate aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait indiqué souhaiter "poursuivre l'héritage de Jean-Marie Le Pen".