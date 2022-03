Présidentielle 2022, le récap' de la semaine

MACRON PRÉSENTE SON PROGRAMME. Le président-candidat Emmanuel Macron a présenté jeudi son programme pour une France "plus indépendante". Il prévoit un "effort budgétaire" de 50 milliards d'euros par an jusqu'en 2027 et s'engage à une baisse d'impôts de 15 mds d'euros par an. En voici les principaux points.

PÉCRESSE RÉPOND À MACRON. Emmanuel Macron a répondu ce même jour à la question de savoir s'il envisageait de travailler avec son adversaire de droite, s'il était réélu. "Je n'exclus rien", a-t-il dit, bref. Réponse le vendredi de Valérie Pécresse : "Moi, présidente de la République, je ne le prendrais pas comme ministre", a-t-elle fustigé. Avant de déclarer sur Twitter : "Son bilan, c'est son boulet. Je suis la seule candidate à proposer un projet ambitieux et à avoir le courage de faire."

MÉLENCHON VANTE L'UNION POPULAIRE. Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a appelé ce dimanche à former une "union populaire" à même de le propulser au second tour. Le candidat insoumis s'est clairement mis dans le rôle de l'opposant principal au président sortant Emmanuel Macron, alors qu'il est donné en troisième ou quatrième position selon les sondages. La marche du candidat LFI se voulait une démonstration de force à gauche dans la lignée de ses précédentes campagnes présidentielles en 2012 et 2017.