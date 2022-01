Présidentielle 2022, le récap de la semaine

PSYCHODRAME FAMILIAL AU RN. Marine Le Pen est furieuse. Samedi, la candidate à la présidentielle a directement visé les transfuges et ceux de ses proches qui seraient tentés par un ralliement à Eric Zemmour. Les velléités de sa nièce Marion Maréchal - pas insensible à Eric Zemmour -, les rumeurs persistantes sur son porte-parole Nicolas Bay - qu'on a connu plus déterminé dans son soutien -, ont eu raison de sa patience. "Ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant !", a lancé Marine Le Pen depuis Madrid. Elle a finalement pu compter sur le support inconditionnel de son père, Jean-Marie Le Pen. Sur LCI, le patriarche du clan a pris une position franche.

CHRISTIAN TAUBIRA POPULAIRE À LA PRIMAIRE. La victoire à la primaire populaire dimanche de Christiane Taubira n'a pas fluidifié l'embouteillage à gauche. Rien n'est donc réglé et il semble fort peu probable que les appels que compte passer l'ex-garde des Sceaux à ses six autres camarades du camp de gauche aboutissent à "l'union" et "le rassemblement". Une nouvelle initiative qui intervient à moins de 70 jours du 1er tour et alors que Christiane Taubira est à 3.5 % selon notre sondage quotidien Ifop-Fiducial.