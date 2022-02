Le RN suspend Nicolas Bay, tenté par Eric Zemmour

L'eurodéputé Nicolas Bay est suspendu du bureau exécutif, du conseil national et du bureau national du Rassemblement national, selon une information confirmée à LCI et TF1. La suite d'une longue crise engendrée par l'affrontement entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, et la recomposition à l'extrême droite.

Cette suspension des instances du parti fait suite à des accusations de la direction du parti, selon laquelle il aurait "transmis des éléments stratégiques et confidentiels" aux équipes d'Eric Zemmour, en l'occurrence un déplacement en Vendée que la candidate avait dû annuler.