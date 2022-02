Stéphane Ravier fête son ralliement à Eric Zemmour avec le geste du rappeur marseillais Jul

Que veut dire ce signe ? Populaire chez les jeunes, il forme les lettres J, U et L du rappeur éponyme. Peu à peu, il est aussi devenu le signe de la "déconne", répété inlassablement par son auteur aux millions de vues sur YouTube. Et le geste séduit au-delà des fans du rappeur. Jean Lassalle, Philippe Poutou... et même Alain Juppé, en pleine primaire de la droite en 2017, se sont déjà laissés tenter par le geste.