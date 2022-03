Présidentielle 2022 : les candidats s'écharpent autour du "vote utile"

Idem du côté du candidat écologiste, crédité de 5% des voix : lors de son meeting au Zénith, dimanche, Yannick Jadot s'est opposé avec vigueur à cette rhétorique. "Le vote efficace, le vote utile au premier tour, c’est le vote par conviction, on ne vote pas par défaut", a-t-il lancé. "On agite le mirage d'un vote utile ou efficace. On ne vote pas pour ceux qui refusent d'appeler un dictateur, un dictateur", a-t-il fustigé, faisant référence aux positions de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Vladimir Poutine.

Des critiques également relayées depuis Toulouse, dimanche, par le candidat communiste, Fabien Roussel, qui tente de se démarquer de son rival insoumis. "Il y aurait des votes utiles et des votes inutiles ? Votez pour vous, pour vos idées, pour vos convictions", a-t-il lancé. "L'idée d'un sauveur, on n'y croit pas du tout", a pour sa part cinglé le candidat anticapitaliste, Philippe Poutou, sur Franceinfo ce lundi. "On en est à voter pour le moins pire, on parle du vote utile et plus du vote de confiance", a-t-il déploré.

Il faut aussi compter à gauche les quelques voix qui préfèrent au vote utile pour Jean-Luc Mélenchon celui pour Emmanuel Macron dès le premier tour, sans attendre de constituer un front républicain au second tour, dans un scénario qui l'opposerait à la candidate RN. Lors d'un rare déplacement de campagne à Dijon ce lundi, le président sortant a été accueilli par François Rebsamen, maire de la ville bourguignonne et ancien ministre socialiste. "Je ne suis pas pour dire que c’est le vote utile à gauche, je suis pour reconnaître que c’est un président utile… ce n’est pas la même chose", a-t-il glissé.