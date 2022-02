Présidentielle : les candidats peuvent-ils visiter librement les installations militaires françaises ?

Mi-janvier, du côté du ministère, on rappelait aussi certaines règles. "Pour des raisons à la fois de sécurité opérationnelle et [...] de neutralité des armées, ces visites ne peuvent pas se faire dans n'importe quelles conditions. Nous avons élaboré une charte de bonne conduite que nous adressons aux candidats à l'élection présidentielle qui souhaiteraient visiter une emprise du ministère des Armées, pour préciser les modalités selon lesquelles ils peuvent accéder à ces emprises. Les modalités, elles, sont très claires. L'état d'esprit, c'est [...] réserve, discrétion, sobriété. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est la présence de médias lors de cette visite, qu'il s'agisse de journalistes en bonne et due forme, qu'il s'agisse d'influenceurs, qu'il s'agisse de blogueurs." Et d'ajouter que sont proscrites "la prise et la diffusion de photos, de vidéos, de son". D'où un certain agacement quand Eric Zemmour a relayé de cliché de son voyage en Côte d'Ivoire.

Notons que l'utilisation d'un hélicoptère de l'armée pour transporter la candidate jusqu'au porte-avions a été prise en charge par l'institution. "Les moyens à disposition sont utilisés et je pense que lorsqu'une visite est organisée, elle se greffe sur les opérations en cours", résume un proche de Florence Parly. Le carburant consommé durant ce court trajet ne sera donc pas facturé aux Républicains, ni pris en compte dans de quelconques frais de campagne. Valérie Pécresse et Eric Zemmour ne sont en tout cas pas les seuls à rendre visite à des miliaires dans le cadre de leur activité. Un porte-parole confiait fin décembre que "dans la période récente, plusieurs candidats ont visité des emprises militaires", une pratique habituelle (a fortiori en période de campagne présidentielle), bien que le plus souvent passée sous silence.