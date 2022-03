Présidentielle 2022 : quel patrimoine ont déclaré les candidats ?

La présidente de la région Ile-de-France et candidate LR, Valérie Pécresse, déclare un patrimoine de 9,7 millions d'euros, la somme la plus élevée parmi les candidats. Elle assure disposer de trois maisons et des terrains pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d'euros, dont une maison dans les Yvelines et une autre en Loire-Atlantique. Son époux, cadre chez General Electric, et elle-même, possèdent pour près de 6,5 millions d’euros en assurances vie, plan d'épargne retraite, stock options, actions, comptes courants et produits d'épargne divers, ou encore 60.000 euros d'œuvres d'art.

Valérie Pécresse est aussi endettée à hauteur d'un million d’euros, entre un prêt immobilier (811.049 euros) et un montant dû au Trésor public de 173.749 euros. Cette dernière somme, notifiée "tardivement fin 2021", a été payée en février, a précisé l'entourage de la candidate à l'AFP. Elle est liée à "un retard de calcul de la part du fisc sur l'ajustement" entre impôts dus au titre de 2020 et montants prélevés à la source.

Éric Zemmour, lui, déclare un patrimoine de 4,2 millions d'euros. Le candidat de Reconquête! est propriétaire ou copropriétaire à Paris de cinq appartements allant de 27 à 165 m², pour des montants de 176.400 à 1,8 million d'euros. Il lui reste quelque 633.000 euros à rembourser de quatre emprunts immobiliers. Il possède aussi 90% du capital de la société d'édition Rubempré, pour une valeur de 1,5 million d'euros. L'ancien polémiste en tire l'essentiel de ses revenus comme gérant ou écrivain.