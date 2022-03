Présidentielle 2022 : les Français qui ont quitté l'Ukraine pourront voter là où ils sont réfugiés

Le conflit "a conduit un grand nombre de ressortissants français établis dans ce pays à rejoindre la France ou à s’établir dans un autre pays", constate-t-elle. Bien que les inscriptions sur les listes électorales soient closes depuis le 4 mars à minuit, le ministère des Affaires étrangères a indiqué aux ressortissants français ayant dû quitter l’Ukraine qu’ils pourraient, compte tenu de "la situation d’urgence" dans ce pays, bénéficier d'une dérogation prévue par le code électoral, indique la Commission.

Ils peuvent ainsi "demander leur inscription sur la liste électorale du poste consulaire du pays ou de la liste électorale du lieu où ils sont désormais établis et où ils seraient amenés à voter, en France ou à l’étranger". "Cette inscription peut être réalisée dès à présent et jusqu’au 31 mars dans le cas général, et jusqu’au 30 mars pour les personnes résidant désormais dans la zone Amérique et Caraïbes, auprès de la mairie du lieu de résidence en France ou auprès du consulat pour les Français résidant à l’étranger", ajoute la Commission.