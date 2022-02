Les militants LR partagés après le meeting de Valérie Pécresse

Tantôt "superbe et convaincante", tantôt "coincée et décevante". Valérie Pécresse n'a pas fait l'unanimité ce dimanche, à Paris, à la sortie de son premier grand meeting devant quelque 7.500 militants.

"On sent monter une ferveur. Il ne fallait pas rater ce jour-là et je crois qu'elle a brillamment passé ce cap", estimait l'un d'eux, interrogé par notre journaliste Paul Larrouturou dans le sujet en tête de cet article. À l'inverse, une "sarkozyste convaincue" se disait "très déçue" : "Quand on allait aux meetings de Nicolas Sarkozy, on était porté par une espèce de vague. Elle, non, elle est tout à fait glaciale." Un sentiment partagé par un autre militant : "Très déçu du meeting, du discours, des propositions... Je ne suis pas du tout sûr de voter pour elle, et pourtant je suis adhérent."

Le rendez-vous était important pour la candidate à l'élection présidentielle, qui peine à distancer ses rivaux d'extrême droite dans les sondages. Après une forme de désaveux de sa famille politique - plusieurs élus LR ont ainsi annoncé la semaine dernière rallier Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, et certaines critiques à son sujet ont été prêtées à Nicolas Sarkozy - l'heure était au rassemblement chez Les Républicains (LR).