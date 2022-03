Les ministres faisant campagne pour Emmanuel Macron enfreignent-ils les règles électorales ?

En tant que membres du gouvernement, les ministres sont-ils tenus de se faire discrets ? Les règles ont-elles changé le 18 mars dernier ? Pour faire le point sur la marche à suivre durant une période électorale, direction le site "Vie publique", qui se réfère notamment à une "circulaire du Secrétariat général du gouvernement en date du 10 février 2022". Qu'apprend-on ? Notamment qu'une "période de réserve" a débuté "à compter du 18 mars 2022". Et que "durant cette période de réserve, les membres du gouvernement doivent s'abstenir de tout déplacement dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas interférer sur la campagne électorale".

Pour autant, cela ne signifie pas que les ministres doivent rester chez eux en attendant le premier tour. Loin de là. "Cette règle n'interdit pas les déplacements des ministres en tant que personnalités politiques pour soutenir un candidat et participer à un meeting, mais il leur est interdit de le faire en qualité de ministres. Cela implique que leurs déplacements et leurs participations à des meetings soient réalisés sans utiliser de moyens publics (en particulier sur les questions des transports)." En clair, il est tout à fait possible pour Jean Castex de distribuer des tracts dans la rue, mais il doit pour cela utiliser des moyens mis à disposition par le parti politique En Marche, et ne pas mettre en avant sa qualité de Premier ministre lorsqu'il participe à la campagne. Il en va de même pour Olivier Véran, qui est tout à fait libre de soutenir le président de la République lors d'une réunion publique.