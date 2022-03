Présidentielle : les thèmes de la guerre en Ukraine et du pouvoir d'achat profitent à Macron et Le Pen

Dans ce contexte de guerre et de crise diplomatique, Emmanuel Macron tire profit de son statut de chef d’État et de chef des armées. L’Élysée communique abondamment sur ses échanges avec les présidents russe et ukrainien pour essayer de résoudre le conflit, et il prend régulièrement la parole pour expliquer la situation et rassurer les Français. "Le président de la République bénéficie de ce que j’appelle un ‘effet drapeau’", avait expliqué à TF1info Frédéric Dabi, directeur général Opinion du groupe Ifop, le 4 mars dernier. "Dans les périodes de crise, les Français tendent à serrer les rangs autour du président sortant. Et il est difficile pour ses adversaires de répondre au chef de l’État, de le critiquer ou de pouvoir développer des thématiques qui leur sont propres."

Si le conflit a fait perdre des points à des candidats jugés complaisants envers Vladimir Poutine, comme Eric Zemmour, cela n’a pas été le cas pour Marine Le Pen. La députée a pris plus rapidement ses distances avec le locataire du Kremlin et s’est tout de suite prononcée en faveur de l’accueil de réfugiés ukrainiens. Aussi, elle a tout de suite pointé du doigt les conséquences de la crise en Ukraine sur les prix du carburant et le porte-monnaie des Français, et a occupé le terrain à ce sujet.