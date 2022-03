Après la fermeture de son usine, Philippe Poutou est "officiellement à Pôle Emploi"

"Je fais campagne, et après je cherche un boulot" : c'est un cas de figure bien rare dans une course à l'Élysée. Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou a indiqué sur le plateau de "Quinze jours pour convaincre", sur LCI, qu'il était dorénavant sans emploi. "J'étais ouvrier dans une usine Ford, qui a fermé il y a un an et demi, donc j'ai été licencié" aux côtés de 900 autres employés et "plusieurs centaines d'autres licenciés indirectement", a expliqué le porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste.