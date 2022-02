Présidentielle 2022 : que proposent les candidats en matière de logement ?

Les plus prolixes sont les candidats de gauche - ils sont d'ailleurs les seuls à avoir été invités par la Fondation pour discuter de ce sujet, ce 2 février. Jean-Luc Mélenchon a saisi l'occasion pour publier un livret thématique intitulé "comment nous allons passer à zéro sans-abri", dans lequel il développe ses propositions. Pour garantir à tous un logement pérenne, le candidat insoumis veut notamment contraindre des propriétaires de logements vacants de les mettre à disposition de personnes ayant des difficultés d’accès au logement. Il souhaite créer 100.000 logements en pensions de famille ("structures de 25 logements en moyenne, qui mêlent un espace privatif pour chaque locataire et des espaces de vie collective") d'ici à la fin du quinquennat, interdire les expulsions locatives sans proposition de relogement public, ou encore relever à 30% le taux de logements sociaux obligatoires dans les communes.

L'écologiste Yannick Jadot, qui a publié son programme présidentiel ce mercredi, propose de construire 700.000 nouveaux logements sociaux avant la fin du mandat et de relever les seuils de la loi SRU à 30% d'ici à la fin du mandat. Il veut allouer 10 milliards d'euros par an à la rénovation des logements et bâtiments pour atteindre une réduction de 50% de la consommation d’énergie. Six millions de ménages percevront un chèque énergie de 400 euros qui pourra être utilisé pour payer toutes les dépenses énergétiques, et notamment les dépenses de carburant.