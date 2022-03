Macron au plus haut : "En période de crise, les Français serrent les rangs autour du président sortant"

De plus, "il est difficile pour ses adversaires de répondre au chef de l’État, de le critiquer ou de pouvoir développer des thématiques qui leur sont propres. La question qu’on peut se poser c’est : combien de temps ça va durer", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, aucun autre futur adversaire d'Emmanuel Macron ne gagne autant de points. Depuis le début de la semaine, Marine Le Pen est passée de 16 à 17%, plus de dix points derrière Emmanuel Macron ; Valérie Pécresse de 13 à 14% et Jean-Luc Mélenchon est toujours à 11,5%. Mais c'est la dégringolade pour Eric Zemmour, passé en quatre jours de 14 à 12% d'intentions de vote au premier tour, après être monté jusqu'à 16,5%. "Il subit le contrecoup de sa sympathie et de son soutien affiché pour Vladimir Poutine, même s’il a rétropédalé", estime Frédéric Dabi. "Pour perdre autant de points, c'est qu’il s’est passé quelque chose. Il avait déjà perdu 2 points suite à ses propos sur les enfants handicapés et regagné du terrain. Mais c’est celui qui apparaît le plus gêné."