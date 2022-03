Prix des carburants : après la remise de 15 centimes par litre, Jean Castex veut un "dispositif d'aide plus ciblé"

Au 31 juillet, "je prépare un dispositif plus intensif pour deux catégories de nos concitoyens", a expliqué Jean Castex. "Ceux qui roulent beaucoup, et pour lesquels il faudrait sans doute aller au-delà de la remise de 15 cents, et ceux dont les revenus sont bas. Un dispositif plus ciblé, en somme, pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup."

De façon plus générale, le Premier ministre a défendu les aides débloquées par l'État pour faire face à la flambée des prix. "On a déjà fait des efforts considérables sur le gaz, avec les prix bloqués, sur l'électricité, avec la hausse limitée à 4%", a-t-il expliqué.