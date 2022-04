Manifestations contre l'extrême droite : près de 23.000 personnes en France, dont 9200 à Paris

Plus de trente organisations et syndicats dont SOS Racisme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature avaient battu le rappel ce samedi 16 avril. À huit jours du 2nd tour de la présidentielle, qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, elles entendaient rassembler, dans toute la France, les déçus du premier tour "contre l'extrême droite et ses idées".

À Paris, où la tête de cortège est arrivée place de la République vers 17h, quelques incidents ont éclaté entre les forces de l'ordre et une centaine de personnes lors de la dispersion. Avec des jets de projectiles, un vélo et des déchets incendiés d'un côté, l'utilisation de lacrymogènes de l'autre. Dans un bilan communiqué vers 18h, la préfecture de Paris a compté 9200 participants. À Marseille, 700 personnes ont pris part à cet événement, selon les autorités.

Selon le ministère de l'Intérieur, 12.690 personnes se sont mobilisées dans plus de 50 manifestations en région, dont 2000 à Lyon.