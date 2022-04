Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans "Sept à Huit" : que pensent-ils l'un de l'autre ?

Au cours de cet entretien, la candidate du Rassemblement national estime notamment le président-candidat "brutal". "Le regret que j’ai en ce second tour, c’est la brutalité d’Emmanuel Macron. Je le trouve très violent, très brutal à mon égard, très agressif, et parfois même, injurieux. Ce n’est pas utile. C’est un regret parce qu’on aurait pu faire un second tour de bon niveau, de haut niveau avec un président sortant", explique-t-elle alors que samedi lors de son meeting à Marseille, le chef de l'État l'a qualifiée d'"incompétente" et de "climatosceptique".

"Une des caractéristiques d’Emmanuel Macron, c'est une forme de profond mépris à l’égard des Français. Je n’ai pas besoin de mettre ça en lumière, en cinq ans, les Français ont bien compris qu’il avait pour eux une forme de dureté", a-t-elle ajouté à propos du débat d'entre-deux-tours qui aura lieu mercredi prochain, et pour lequel elle se prépare activement pour éviter le fiasco de 2017.