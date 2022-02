Marine Le Pen obtient un prêt hongrois pour financer sa campagne

Si, entre la récolte de parrainages et la fuite de certains soutiens, la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle est compliquée, l'argent ne sera désormais plus un souci pour le Rassemblement National. Dans un message aux cadres de son parti, Jordan Bardella a annoncé qu'un prêt avait été obtenu après plusieurs semaines de recherches et de refus de banques.

10,6 millions d'euros ont été prêtés au parti d'extrême-droite, un montant correspondant au plafond des dépenses de frais de campagne par l'État en 2017, lors de la qualification au second tour.