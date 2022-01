Présidentielle 2022 : Marion Maréchal réfléchit à "soutenir Éric"

Pourtant, "cela fait un an que la politique me titille", avoue celle qui se projette déjà sur un retour public derrière le candidat de Reconquête. "Si je soutiens Éric, ce n'est pas juste pour passer une tête et dire coucou. Cela veut dire revenir en politique et donc quitter l'Issep. C'est un vrai choix de vie, une décision lourde", déclare-t-elle au Parisien. "J'avais dit que j'étais pour l'union derrière le mieux placé (entre Le Pen et Zemmour). Mais on voit bien qu'on ne prend pas le chemin de l'union... Et je ne sais pas qui est le mieux placé."

Dans les sondages, Marine Le Pen reste devant Éric Zemmour. Selon notre rolling quotidien Ifop-Fiducial, l'ancienne finaliste à la présidentielle devance de quelques points l'ex-polémiste (18,5% contre 13,5%). Mais "la campagne est encore longue", tempère Marion Maréchal. "Éric Zemmour a une marge de progression plus grande chez les classes populaires et les abstentionnistes que Marine Le Pen auprès des classes supérieures. Il est difficile de se défaire d'une image en politique."