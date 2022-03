Présidentielle : Marion Maréchal signe son ralliement à Eric Zemmour

"Faire ce choix a été long et difficile, pour être honnête", a-t-elle expliqué dans un entretien à Valeurs Actuelles en amont du meeting. "Même si je ne suis plus adhérente au RN, j’y ai encore beaucoup d’amis, que ce soient des cadres, des militants et des élus, et en particulier auprès de la fédération du Vaucluse qui a encore aujourd’hui la physionomie avec laquelle je l’ai laissée au moment de mon départ. Je me doute bien que cette décision ne fera pas l’unanimité. Elle sera comprise et soutenue par certains, peut-être critiquée et rejetée par d’autres."

Mais, assure l'ex-députée, Eric Zemmour est "aujourd’hui le mieux placé pour mener les idées que j’ai toujours défendues à la victoire". "Je viens", dit-elle, "en alliée dans ce grand rassemblement des droites qu’il appelle de ses vœux, et dont sa campagne dessine déjà les contours. Et, je l’espère, demain dans le cadre d’une majorité présidentielle".

Samedi, Marine Le Pen avait ironisé sur ce ralliement, "une bouée de sauvetage" de la campagne d'Eric Zemmour qui est "en train de s'effondrer".