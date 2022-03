Présidentielle - Marion Maréchal sur son ralliement à Éric Zemmour : "Je n'ai trahi personne"

Toutefois, créditée à 17,5 % des intentions de vote dans les derniers sondages, la candidate du Rassemblement national reste loin devant Éric Zemmour (12,5 %) et est la plus à même de se qualifier pour le second tour.

"Vous savez qui va être au second tour ?", lâche l'ancienne députée. "Éric Zemmour est le candidat qui a la plus grande certitude de vote" contre la menace de l'abstention, assure-t-elle. "L'écart qu'il y a entre lui et Marine Le Pen, c'est la marge d'erreur que l'on retrouve dans les sondages." Aussi, pour celle qui "veut garder sa liberté de ton", il n'y a pas de doute à avoir : "Éric Zemmour est capable d'aller au second tour et de créer la surprise."