Présidentielle 2022 : Marion Maréchal, une Le Pen proche du clan Zemmour

Marion Maréchal réalise très jeune, malgré elle, sa première entrée en politique. En 1992, elle n'a pas trois ans quand son visage est imprimé dans les bras de son grand-père, Jean-Marie Le Pen, sur les affiches du Front national pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est à 16 ans qu'elle commence à s'intéresser à la politique, en "suivant d'abord un peu de loin la campagne présidentielle de 2007 de [s]on grand-père", expliquait-elle en 2012 auprès de Présent, quotidien d'extrême droite.

Il faudra attendre le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour la voir s'engager officiellement dans le parti familial. En 2012, elle se présente aux élections législatives dans le Vaucluse, pour son premier engagement politique, intronisée par Jean-Marie Le Pen. Pari réussi. Elle devient, à 22 ans, la plus jeune députée de France, mais ne peut peser à l'Assemblée nationale (le FN ne compte, avec Gilbert Collard, que deux élus). Elle entre quelques semaines plus tard au bureau politique du Front national.

Durant son mandat, Marion Maréchal se signale en prenant des positions contraires à celles de Marine Le Pen sur plusieurs sujets sociétaux. En 2012 et 2013, elle se mobilise contre le mariage pour tous, contrairement à la présidente du FN. En 2016, les deux femmes s'étaient opposées sur la question de l'IVG, dont Marion Maréchal souhaitait remettre en cause le remboursement "intégral et illimité". Elle se distingue aussi de sa tante sur le plan économique, plus libérale, ou sur l'immigration, plus radicale.