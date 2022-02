Marseille, ville majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron

Mais derrière ces déclarations, la communication et les calculs politiques ne sont jamais loin. Marseille, ville jeune, métissée et populaire est à l’opposé de ce que représente Emmanuel Macron ; elle lui permet de casser son image de présidents des riches et des élites parisiennes.

Elle est également la ville où Jean-Luc Mélenchon a été élu député en 2017, et située dans une région votant traditionnellement à droite et à l'extrême droite. Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, le président était arrivé en tête dans les six départements de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, après être arrivé en seconde position dans cinq d’entre eux au premier tour, derrière Marine Le Pen. Il était également arrivé en tête dans la cité phocéenne, après une troisième place à l’issue du premier tour, derrière Mélenchon et Le Pen. Depuis, il a conclu un accord avec le président LR de la région pour faire barrage au RN aux dernières élections régionales et tissé de forts liens avec le maire PS de la ville Benoît Payan.

Preuve que Marseille est importante politiquement, Emmanuel Macron y a effectué la dernière rentrée politique de son quinquennat en septembre dernier, en restant trois jours sur place, du jamais vu sous son quinquennat. Il y avait dévoilé un plan d'aide de l'Etat ambitieux pour financer des projets de transport, à rénover les écoles ou encore désenclaver les quartiers populaires du nord de la ville touchés par la violence découlant du trafic de drogue.