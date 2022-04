30.000 personnes attendues lors du seul meeting d'Emmanuel Macron avant le premier tour

Alors que ces dernières semaines, le manque d'incarnation de la campagne menée par Emmanuel Macron, plutôt accaparé par la guerre en Ukraine, lui avait été reproché, le meeting du 2 avril devrait rectifier la donne. Lors des précédents rassemblements de la campagne nommée "Avec vous", ce sont surtout les soutiens d'Emmanuel Macron qui ont parlé. Cette fois, le président-candidat sera le seul à s'adresser à la foule.

Il devrait faire son entrée depuis la salle, au milieu du public. Après une courte déambulation, le candidat regagnera une scène centrale, surmontée d'écrans qui diffuseront d'abord des vidéos interactives et collaboratives avant de retransmettre le discours. Au milieu de la foule, annoncée en nombre, Emmanuel Macron devrait parler entre 1 h 20 et 1 h 30.

Loin de faire de nouvelles annonces ou de détailler son programme, le candidat devrait parler collectif, s'attarder sur les valeurs de la France avant de se consacrer à une partie plus politique. "Il s’agit de nommer les adversaires et clarifier, ce que nous sommes, là d’où on vient, là où on va...", tente-t-on d'expliquer dans l'entourage. Le côté technocrate du président, qui a pu lui être reproché, est donc laissé de côté pour parler "sociale et d'unité".