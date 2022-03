Présidentielle 2022 : les 5 phrases à retenir d'un week-end très politique

Depuis Marseille où il tenait un meeting ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a dit sentir l'odeur de la victoire au soir du premier tour de l'élection présidentielle. "Cette fois-ci vous le sentez comme moi, on sait pas pourquoi, tout d'un coup on s'est dit 'On va y arriver', de tous les côtés", a déclaré celui qui prône le "vote utile" en sa faveur et se présente comme le seul à même de concurrencer Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sondages à l'appui. "C'est vrai, petit à petit on voit les courbes se rapprocher", a ajouté celui qui confirme sa place de troisième homme dans les sondages.