Présidentielle : Mélenchon Premier ministre ? "Il y a d'abord un choix pour la présidence de la France", rappelle Clément Beaune

En ce sens, le soutien d'Emmanuel Macron "salue" la position de Jean-Luc Mélenchon de ne pas apporter la moindre voix à Marine Le Pen, mais regrette que le troisième homme du premier tour ne soit pas plus explicite. "J'aimerais qu'il soit plus clair sur le fait que le bulletin contre Madame Le Pen, ce n'est pas blanc, c'est Emmanuel Macron, sinon on se met en risque", déclare-t-il. "C'est plus facile de se dire qu'on ne choisira pas, qu'on va rester chez soi, qu'on va voter blanc, parce que blanc, c'est propre. Mais il faut choisir parce que quelqu'un va gouverner le pays. C'est mieux d'avoir contribué à ce choix collectif."