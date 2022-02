"Mission convaincre" : les affirmations de Valérie Pécresse passées au crible

À commencer par ceux portant sur le régalien. Face à une extrême droite de plus en plus séduisante aux yeux des Français, la candidate a voulu se placer en "femme d'ordre". Pour ce faire, elle a notamment rappelé les résultats de sa famille politique en matière d'immigration. Selon l'ancienne porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy, le gouvernement renvoyait à l'époque "deux voire trois fois plus de clandestins".

Pour rappel, les "obligations de quitter le territoire français" (OQTF) obligent généralement une personne à quitter la France dans un délai de 30 jours. Mais une partie d'entre elles ne sont pas accompagnées d'un départ effectif, et ce, pour plusieurs raisons qui ne dépendent pas forcément du gouvernement, comme nous vous l'expliquions ici. Or, le nombre d'obligations de quitter le territoire français et leur exécution est bel et bien en baisse, selon le dernier projet de loi de finances pour 2020, qui reprend les données du ministère de l'Intérieur. Le taux d'exécution le plus élevé remonte bien à 2012, lors du dernier mandat de Nicolas Sarkozy. Sur 82.535 OQTF prononcées en 2012, 18.441 ont été exécutées par force, soit 22%. A contrario, sous Emmanuel Macron, ce chiffre a atteint un niveau "historiquement bas", atteignant 12,6% les six premiers mois de 2018. Si Valérie Pécresse grossit le trait en parlant de "trois fois plus" d'éloignements, ce phénomène est réel… sur le seul taux d'exécution !